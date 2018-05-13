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11:17 | 15.05.2018

Екатеринбург присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Уральская столица принимает участие во второй всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». На территории нескольких районов всю прошлую неделю работали мобильные пункты экспресс-тестирования. До 23 мая они посетят остальные районы:

16 мая 17:00–22:00 — площадь у ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149)

18 мая 17:00–22:00 — перекресток ул. Крауля — Викулова (ул. Крауля, 65)

20 мая 13:00–20:00 — перекресток ул. Вайнера — Попова (ул. Вайнера, 12)

23 мая 17:00–22:00 — площадь УДТК у железнодорожного вокзала (ул. Вокзальная, 22)

Отметим, что сейчас в Екатеринбурге проживает почти 30 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. В России — более 900 тысяч. По статистике, каждый час заражается 10 человек.

Фото: volgods.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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