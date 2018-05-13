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В Тавде ищут пропавших 9 мая подростков
Приметы Ворвулева: рост 175–180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, челка зачесана на правую сторону.
Приметы Беляева: рост 180–185 см, средней полноты, глаза карие, волосы черные, татуировка на левой руке.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят звонить по телефонам: 8 (34360) 5-29-61, 8 (34360) 5-24-94, 8 (999) 368-23-03 или 02.
© «Вечерние Ведомости»
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