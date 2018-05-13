В Тавде ищут пропавших 9 мая подростков

Полиция Тавды разыскивает пропавших несовершеннолетних: Владислава Сергеевича Ворвулева 2002 года рождения и Игоря Руслановича Беляева 2001 года рождения. Они ушли из дома 9 мая, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Предположительно, могут находиться на территории Екатеринбурга.Приметы Ворвулева: рост 175–180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, челка зачесана на правую сторону.Приметы Беляева: рост 180–185 см, средней полноты, глаза карие, волосы черные, татуировка на левой руке.Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят звонить по телефонам: 8 (34360) 5-29-61, 8 (34360) 5-24-94, 8 (999) 368-23-03 или 02.