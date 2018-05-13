В Екатеринбурге за вымогательство будут судить арбитражных управляющих

10:44 | 15.05.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое арбитражных управляющих, а также член ассоциации арбитражных управляющих, обвиняемые в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, злоумышленники потребовали у учредителя и директора строительной компании пять миллионов рублей за выход из процедуры банкротства или 300 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при ведении процедуры банкротства. Затем они снизили свое требование до 150 тысяч ежемесячно. Всего с февраля по май 2017 года они получили от директора 450 тысяч рублей.



Также обвиняемые требовали полтора миллиона рублей за подписание мирового соглашения. Член ассоциации арбитражных управляющих был задержан при получении второй части этой суммы (750 тысяч рублей). Сейчас уголовное дело передано в суд.





Фото: chastnik.ru