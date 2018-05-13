В Краснотурьинске на неделю продлили отопительный сезон

09:50 | 15.05.2018

На севере Свердловской области, в городе Краснотурьинске, продлили отопительный сезон. Ранее планировалось отключать теплоснабжение 15 мая, однако из-за холодной погоды это будет возможно не ранее, чем через неделю, передает «Вечерний Краснотурьинск».



– Принято решение о продлении отопительного сезона из-за прохладной погоды. К вопросу об окончании отопительного сезона мы вернемся в следующий понедельник, 21 мая, - сказал заместитель главы по городскому хозяйству и благоустройству Александр Катаев.



Напомним, что отопление отключается при сохранении на протяжении пяти дней среднесуточной температуры не ниже +8 градусов. В Екатеринбурге отопительный сезон завершился вчера, 14 мая.





Фото: akvilon.online