Вчера в Екатеринбурге загорелся тепловоз

09:11 | 15.05.2018

Накануне вечером на улице Тяговой в районе станции Екатеринбург-Сортировочный загорелось машинное отделение тепловоза. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 20:17.



— На площади 10 кв. м повреждена внутренняя отделка машинного отделения тепловоза ТЭУ-630. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение 5 минут, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области