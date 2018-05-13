В Екатеринбурге в ТРЦ избили подростка-инвалида

22:49 | 14.05.2018

В минувшее воскресенье, 13 мая, в торговом центре “Алатырь” в центре Екатеринбурга на посетителя-инвалида совершено нападение. По словам матери ребёнка, нападающим был мужчина с развитой мускулатурой. Инцидент произошёл тогда, когда инвалид выходил из магазина Media Markt.



По данным очевидцев, неизвестный схватил его за шиворот и протащил через три этажа до велопарковки. По предварительным данным, на мужчине в тот момент был бейдж, который носят охранники данного магазина. У пострадавшего зафиксированы ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы и повреждение связок левой стопы. По предварительным данным, В настоящее время подробности прецедента уточняются.



Фото: shopandmall.ru