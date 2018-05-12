В Свердловской области участились случаи укусов клещей

21:27 | 14.05.2018

Всего с начала сезона от укусов клещей в регионе пострадали уже более 2,6 тысяч человек, половина из которых - екатеринбуржцы. Среди них с энцефалитом госпитализированы трое человек, а с боррелиозом - почти 20.



Превышение среднестатистических значений по укусам зафиксировано в Тугулыме, Каменске-Уральском, Слободо-Туринске, Староуткинске, Талице, Бисерти, Сухом Логу и Ирбите. По данным Роспотребнадзора, такие показатели не критичны, ведь ещё в прошлом году случаев укусов клещей было в два раза больше. Также такая цифра ниже среднемноголетнего уровня укусов клещей почти в два с половиной раза.



Ранее упоминалось о том, что акарицидные обработки не могут проводиться из-за холодов. Однако в настоящее время ситуация не сильно изменилась - из почти десяти тысяч гектаров в регионе обработано всего 400.



Фото: osurgut.com