В Свердловской области аварийное состояние детсада вынудило детей заниматься на улице

20:20 | 14.05.2018

В Серове сотрудники детского сада №9 вынуждены заниматься с воспитанниками на улице из-за плачевного состояния старого здания. По словам сотрудников муниципального учреждения, педагогам приходится расставлять в помещении вёдра, тазы и кастрюли, чтобы детей не затопило от протекающей крыши.



Сообщается, что власти города уже объявили аукцион на ремонт крыши, однако это не улучшает ситуацию, поскольку уже завтра, 15 мая, зал для занятий музыкой закроют на ремонт. Остальные помещения опустошат к первому июня - именно тогда, по словам сотрудников, весь состав садика переместится на улицу.



Отмечается, что косметический ремонт здания был сделан всего два года назад, однако крыша протекает уже тридцать лет. Серовское управление образования комментарии давать отказалось.



Фото: ok.ru