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20:20 | 14.05.2018
В Свердловской области аварийное состояние детсада вынудило детей заниматься на улице
Сообщается, что власти города уже объявили аукцион на ремонт крыши, однако это не улучшает ситуацию, поскольку уже завтра, 15 мая, зал для занятий музыкой закроют на ремонт. Остальные помещения опустошат к первому июня - именно тогда, по словам сотрудников, весь состав садика переместится на улицу.
Отмечается, что косметический ремонт здания был сделан всего два года назад, однако крыша протекает уже тридцать лет. Серовское управление образования комментарии давать отказалось.
Фото: ok.ru
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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