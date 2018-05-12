ВСМ Челябинск — Екатеринбург построят до 2030 года

17:58 | 14.05.2018

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург.



«Подписанным распоряжением в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства от 22 ноября 2008 года №1734-р) включён крупный инвестиционный проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург протяжённостью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут», — говорится в документе.



Строительство магистрали будет способствовать повышению мобильности населения Екатеринбургской и Челябинской агломераций, а также развитию находящихся рядом моногородов.



Отметим, что ВСМ планируют связать с железнодорожными магистралями Москва — Казань — Екатеринбург, Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Нижний Тагил.





Фото: m.rus.delfi.lv