Свердловские власти планируют выделить дополнительные средства на спорт, здравоохранение и АПК

16:40 | 14.05.2018

В Свердловской области за счет увеличения поступлений в бюджет планируют изменить прогноз по доходам и расходам. По словам заместителя министра финансов региона Светланы Климук, прогноз по доходам областного бюджета предлагается увеличить на 4,5 млрд рублей (до 225,6 млрд). Дополнительные деньги собираются направить на спорт, здравоохранение, АПК, культуру и другое.



Так, планируется увеличить расходы на реконструкцию стадионов и спортивных комплексов в Талице, Михайловске, Артемовском, Первоуральске, Полевском, на строительство школ, домов культуры, поликлиник, на обеспечение жильем детей-сирот, на субсидии сельскохозяйственным производителям, а также на строительство Конгресс-центра и на подготовку к строительству концертного зала Свердловской государственной академической филармонии.



Напомним, что за четыре месяца 2018 года в бюджет Свердловской области поступило почти на 10 % больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. По данным министерства финансов региона, за январь — апрель в казну поступило 74,1 млрд рублей, а в 2017 году — 67,4 млрд рублей. Как считают в минфине, такая динамика связана со стабильной экономической ситуацией в регионе и ростом финансовых показателей деятельности организаций.





Фото: yaposad.ru