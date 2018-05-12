В уральскую столицу прибыла делегация китайского города Сиань

16:15 | 14.05.2018

В Екатеринбург с официальным визитом прибыла делегация китайского города Сиань. Цель — знакомство с уральской столицей и налаживание сотрудничества в сфере туризма, культуры, образования и науки. Также планируется установить побратимские связи.



С директором канцелярии международных связей народного правительства города Сиань Ван Сяочжэнем встретился председатель комитета по внешним связям администрации Екатеринбурга Максим Докучаев.



— По нашему мнению, это прекрасный, современный город. В нем соединяются красота классики и современность. Екатеринбург произвел на нас очень хорошее впечатление. Думаю, что у города большие перспективы развития, — отметил Ван Сяочжэнь.



Договор о сотрудничестве собираются подписать к концу 2018 года.





Фото: mirvkotorommyzivem.ru