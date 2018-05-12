Свердловские автогонщики призвали казаков и чиновников из министерства природы области прибраться на берегах Балтыма

В прошедшее воскресенье, 13 мая, свердловские автогонщики провели первый летний субботник в прибрежной зоне ледового автодрома на озере Балтым, пишет издание «Накануне.RU».В течение всего воскресного дня более 20 человек убирали мусор, оставшийся в прибрежной зоне от рыбаков и отдыхающих. Итогом воскресного «субботника» стали три грузовика собранных спортсменами бытовых отходов, сообщили изданию организаторы мероприятия.Напомним, прошедшей зимой, а точнее в феврале 2018 года, ледовый автодром на озере Балтым был вынужден приостановить свою работу «из-за давления» на его организаторов со стороны жителей коттеджного посёлка, расположенного неподалёку. Тогда в конфликт между жителями посёлка и организаторами гонок на льду были вовлечены правоохранители Верхней Пышмы, дабы не допустить «ледового побоища», и казаки, ратовавшие за чистоту озера. Подробности конфликта читать«Зимой казаки силовыми методами пытались сорвать наши соревнования. Свои действия они объясняли заботой об экологии Балтыма. Мы готовы обеспечить казакам уникальную возможность реально улучшить состояние озера. Пусть эти замечательные люди приедут к нам без саперных лопаток, балаклав, нагаек и ножей. Лопаты, грабли и метлы дадим, фронт работ обеспечим», — сообщил «Накануне.RU» организатор ледовых автогонок Максим Ченцов.Следующая генеральная уборка, по словам организаторов, состоится через месяц, в начале купального сезона. Принять участие в очистке берегов озера от мусора гонщики приглашают казаков. Официальное приглашение к участию в мероприятии любители автогонок на льду собираются послать не только руководителям этой военизированной структуры, но и их кураторам из министерства природы Свердловской области.Аналогичное приглашение автогонщики вышлют и жителям коттеджного посёлка. Спортсмены надеются, что владеющие частными домами в прибрежной зоне и рьяно ратующие зимой за чистоту озера найдут в себе силы присоединиться к генеральной уборке берега озера летом.Фото: Накануне.RU