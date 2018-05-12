Дело нижнетагильской банды из 13 человек передано в суд

15:49 | 14.05.2018

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 13 жителей Нижнего Тагила, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в бандитизме, вымогательстве, разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, похищении важного документа, угрозе убийством, нарушении неприкосновенности жилища, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.



Преступления совершались на территории Нижнего Тагила и Верхней Салды. Организатором был гражданин Республики Азербайджан. В группу входили преимущественно спортсмены.



По версии следствия, от действий злоумышленников в 2015–2016 годах пострадали 14 человек. У них похитили денежные средства и имущество на сумму около полутора миллионов рублей. Сейчас дело передано в Свердловский областной суд.





Фото: day.org.ru