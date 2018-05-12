Житель ХМАО, убивший таксиста в Екатеринбурге, отправится в колонию на 18 лет

15:32 | 14.05.2018

Свердловский областной суд приговорил к 18 годам строгого режима жителя Ханты-Мансийского автономного округа Константина Богомолова.



Установлено, что 10 февраля 2017 года Богомолов вместе со своим знакомым напал на таксиста. Мужчине нанесли не менее 85 ударов острым колюще-режущим предметом в область головы, шеи, туловища и конечностей, от полученных ран он скончался на месте. Злоумышленники завладели автомобилем, деньгами и мобильным телефоном на общую сумму более 77 тысяч рублей.



Кроме того, в тот же день преступники напали на другого таксиста, но тот, несмотря на множественные раны, смог оказать сопротивление.



Отметим, что подельник Богомолова признан невменяемым. В отношении него применены меры медицинского характера. Сам Богомолов, кроме реального срока заключения, должен выплатить вдове убитого три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и более 53 тысяч рублей материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.





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