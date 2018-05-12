ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 11 по 13 мая 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, с 11 по 13 мая произошло 22 ДТП с пострадавшими, в результате которых 6 человек погибли, ещё 20 человек получили травмы различной степени тяжести.Так,в 11:15 в Нижнем Тагиле на улице Ленина водитель трамвая допустила падение пассажира в салоне.В результате ДТП пассажир, мужчина 1934 года рождения, получил травмы: СГМ, перелом основания черепа.в 10:30 в Екатеринбурге на улице 2-й Новосибирской женщина — водитель автомобиля «Рено-Логан» не предоставила преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП женщина 1982 года рождения, пешеход, получила травмы: ЧМТ, СГМ, ушибленную рану волосистой части головы.в 11:00 в Камышлове на улице Энгельса женщина — водитель автомобиля «Рено-Сандеро» не предоставила преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пешеход, мужчина 1956 года рождения, получил травму: перелом левого колена.в 09:40 в Артёмовском на улице Дзержинского водитель автомобиля «Шевроле-Нива» при обгоне не убедился, что двигающийся впереди мотоцикл ИМЗ-8.103.10 поворачивает налево.В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму: перелом плюсневой кости левой стопы.в 20:00 в Нижнем Тагиле на улице Совхозной водитель автомобиля «Шкода-Октавия» при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Ямаха», двигающемуся во встречном направлении прямо.В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили травмы: водитель 1992 года рождения — ЗЧМТ, СГМ; пассажир, женщина 1990 года рождения, — перелом костей таза, перелом правого предплечья, перелом правой голени.в 00:30 в Екатеринбурге на улице Шварца водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Триумф-Спринт», двигающемуся со встречного направления прямо.В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили травмы: водитель — ЗЧМТ, СГМ, перелом левой голени, перелом правой стопы; пассажир, женщина 1981 года рождения, — перелом левого бедра.в 18:25 в Полевском на улице Хмелинина женщина — водитель автомобиля «Пежо-206» не выбрала безопасную скорость движения, выехала на полосу для встречного движения, где и допустила столкновение с автомобилем «Лада-217010».В результате ДТП женщина — водитель автомобиля «Пежо» получила травмы: СГМ, ушиб грудной клетки; водитель автомобиля «Лада» получила травмы: ЧМТ, СГМ.в 22:10 в посёлке Саргая на улице Труда водитель мотоцикла «ИЖ Планета», двигаясь по ул. Труда, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением мотоцикла и допустил наезд на стоящий у правого края проезжей части дороги автомобиль ВАЗ-211340.В результате ДТП водитель мотоцикла «ИЖ Планета» от полученных травм скончался на месте ДТП.в 23:40 на 8-м км автодороги Талица — Бутка женщина — водитель автомобиля «Рено-Логан», двигаясь со стороны города Талицы в сторону Троицкого, допустила наезд на пешехода, двигающегося по краю проезжей части дороги навстречу движению автомобиля.В результате ДТП неустановленный пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.в 12:30 в Екатеринбурге на улице Проезжей водитель автомобиля «Тойота-Краун» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество и допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха FZS600», двигавшимся по главной дороге.В результате ДТП женщина 1985 года рождения, пассажир мотоцикла «Ямаха FZS600», получила травмы: СГМ, ушиб брюшной полости, госпитализирована в ГКБ № 23.в 10:20 в Екатеринбурге на 21-м км Сибирского тракта женщина — водитель автомобиля «Хенде IX35», двигаясь по Сибирскому тракту со стороны ул. Главной в сторону ул. Реактивной, не обеспечила постоянный контроль за движением автомобиля, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «Инфинити FX37», который двигался во встречном направлении.В результате ДТП водитель автомобиля «Хенде IX35», женщина 1982 года рождения, получила травмы: СГМ, ЧМТ, перелом лучевой кости слева со смещением, госпитализирована в ГКБ № 36.в 14:00 в Екатеринбурге на улице Варшавской женщина — водитель автомобиля ВАЗ-21140, двигаясь по Сибирскому тракту со стороны ул. Ялунинской в сторону ул. Лечебной, неправильно выбрала скорость, не обеспечила постоянный контроль за движением автомобиля, допустила съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие, столб освещения.В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21140, женщина 1960 года рождения, получила травмы: СГМ, ЧМТ, открытый перелом лодыжки, госпитализирована в ГКБ № 36.в 08:15 в Нижнем Тагиле на Липовом тракте водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны ул. Оплетина в сторону ул. Черных, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с экскаватором «Хёндэ», который двигался во встречном направлении.В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 погиб.в 11:31 на 18-м км автодороги Первоуральск — Шаля водитель автомобиля «Лада-Гранта» неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» погиб.в 18:40 в Серове на улице Кирова водитель транспортного средства допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП женщина 1983 года рождения, пешеход, скончалась до приезда СМП.в 18:50 на 2-м км подъездной автодороги к городу Верхняя Пышма (прямое направление) водитель автомобиля «Форд-Фокус» неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль «БЦМ-57».В результате ДПТ водитель автомобиля «Форд-Фокус» погиб.в 15:05 в Екатеринбурге на улице 2-й Новосибирской водитель автомобиля «Тойота-Королла», двигаясь со стороны ул. Окружной в сторону ул. Умельцев, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пешеход госпитализирован в ГКБ № 24, диагноз: перелом свода черепа, ЧМТ, рваная рана правого уха.в 18:49 в Сухом Логу на улице Юбилейной водитель автомобиля «Форд-Фокус» допустил наезд на велосипедиста, пересекающего пешеходный переход справа налево по ходу движения.В результате ДТП велосипедист, мужчина 1989 года рождения, получил травму: закрытый перелом внутренней лодыжки.в 09:40 на 121-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель автомобиля «Лада-Веста», двигаясь со стороны города Каменск-Уральский в сторону Курганской области, не убедился в безопасности своего маневра (поворота налево вне перекрестка), допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Хендэ-Элантра».В результате ДТП водителю автомобиля «Лада-Веста» назначено амбулаторное лечение, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лба; водителю автомобиля «Хендэ-Элантра» назначено амбулаторное лечение, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана височной части головы.в 18:15 в Каменске-Уральском на улице Октябрьской водитель автомобиля «Рено-Логан» не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на препятствие (угол здания Уральского института энергетического и промышленного проектирования).В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» госпитализирован в ГБ № 3, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана головы.в 17:13 в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров водитель автомобиля «Фиат-Албеа», двигаясь со стороны ул. Калинина в сторону ул. Кировградской, на регулируемом перекрестке ул. Кировградская — ул. Бакинских Комиссаров допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги на запрещающий (красный) сигнал светофора по регулируемому перекрестку справа налево по ходу движения ТС.В результате ДТП пешеход, мужчина 1990 года рождения, госпитализирован в ЦГКБ № 23, диагноз: УГМ, перелом костей таза.в 18:40 на 5-м км автодороги Ольковка — Двуреченск водитель автомобиля ВАЗ-21140, не имея водительского удостоверения (не получал), не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с дороги и опрокидывание.В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ госпитализирован, диагноз: СГМ, ЗЧМТ.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 147Выезд на полосу встречного движения — 163Непредоставление преимущества пешеходам — 625Нарушения водителями маршрутного транспорта — 83Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 264Неиспользование ремней безопасности — 2422Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.