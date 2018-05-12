Новости дня
15:01 | 14.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 11 по 13 мая 2018 года
Так, 11 мая в 11:15 в Нижнем Тагиле на улице Ленина водитель трамвая допустила падение пассажира в салоне.
В результате ДТП пассажир, мужчина 1934 года рождения, получил травмы: СГМ, перелом основания черепа.
11 мая в 10:30 в Екатеринбурге на улице 2-й Новосибирской женщина — водитель автомобиля «Рено-Логан» не предоставила преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина 1982 года рождения, пешеход, получила травмы: ЧМТ, СГМ, ушибленную рану волосистой части головы.
11 мая в 11:00 в Камышлове на улице Энгельса женщина — водитель автомобиля «Рено-Сандеро» не предоставила преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход, мужчина 1956 года рождения, получил травму: перелом левого колена.
11 мая в 09:40 в Артёмовском на улице Дзержинского водитель автомобиля «Шевроле-Нива» при обгоне не убедился, что двигающийся впереди мотоцикл ИМЗ-8.103.10 поворачивает налево.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму: перелом плюсневой кости левой стопы.
11 мая в 20:00 в Нижнем Тагиле на улице Совхозной водитель автомобиля «Шкода-Октавия» при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Ямаха», двигающемуся во встречном направлении прямо.
В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили травмы: водитель 1992 года рождения — ЗЧМТ, СГМ; пассажир, женщина 1990 года рождения, — перелом костей таза, перелом правого предплечья, перелом правой голени.
11 мая в 00:30 в Екатеринбурге на улице Шварца водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Триумф-Спринт», двигающемуся со встречного направления прямо.
В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили травмы: водитель — ЗЧМТ, СГМ, перелом левой голени, перелом правой стопы; пассажир, женщина 1981 года рождения, — перелом левого бедра.
11 мая в 18:25 в Полевском на улице Хмелинина женщина — водитель автомобиля «Пежо-206» не выбрала безопасную скорость движения, выехала на полосу для встречного движения, где и допустила столкновение с автомобилем «Лада-217010».
В результате ДТП женщина — водитель автомобиля «Пежо» получила травмы: СГМ, ушиб грудной клетки; водитель автомобиля «Лада» получила травмы: ЧМТ, СГМ.
12 мая в 22:10 в посёлке Саргая на улице Труда водитель мотоцикла «ИЖ Планета», двигаясь по ул. Труда, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением мотоцикла и допустил наезд на стоящий у правого края проезжей части дороги автомобиль ВАЗ-211340.
В результате ДТП водитель мотоцикла «ИЖ Планета» от полученных травм скончался на месте ДТП.
12 мая в 23:40 на 8-м км автодороги Талица — Бутка женщина — водитель автомобиля «Рено-Логан», двигаясь со стороны города Талицы в сторону Троицкого, допустила наезд на пешехода, двигающегося по краю проезжей части дороги навстречу движению автомобиля.
В результате ДТП неустановленный пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
12 мая в 12:30 в Екатеринбурге на улице Проезжей водитель автомобиля «Тойота-Краун» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество и допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха FZS600», двигавшимся по главной дороге.
В результате ДТП женщина 1985 года рождения, пассажир мотоцикла «Ямаха FZS600», получила травмы: СГМ, ушиб брюшной полости, госпитализирована в ГКБ № 23.
12 мая в 10:20 в Екатеринбурге на 21-м км Сибирского тракта женщина — водитель автомобиля «Хенде IX35», двигаясь по Сибирскому тракту со стороны ул. Главной в сторону ул. Реактивной, не обеспечила постоянный контроль за движением автомобиля, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «Инфинити FX37», который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля «Хенде IX35», женщина 1982 года рождения, получила травмы: СГМ, ЧМТ, перелом лучевой кости слева со смещением, госпитализирована в ГКБ № 36.
12 мая в 14:00 в Екатеринбурге на улице Варшавской женщина — водитель автомобиля ВАЗ-21140, двигаясь по Сибирскому тракту со стороны ул. Ялунинской в сторону ул. Лечебной, неправильно выбрала скорость, не обеспечила постоянный контроль за движением автомобиля, допустила съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие, столб освещения.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21140, женщина 1960 года рождения, получила травмы: СГМ, ЧМТ, открытый перелом лодыжки, госпитализирована в ГКБ № 36.
13 мая в 08:15 в Нижнем Тагиле на Липовом тракте водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны ул. Оплетина в сторону ул. Черных, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с экскаватором «Хёндэ», который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 погиб.
13 мая в 11:31 на 18-м км автодороги Первоуральск — Шаля водитель автомобиля «Лада-Гранта» неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» погиб.
13 мая в 18:40 в Серове на улице Кирова водитель транспортного средства допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП женщина 1983 года рождения, пешеход, скончалась до приезда СМП.
13 мая в 18:50 на 2-м км подъездной автодороги к городу Верхняя Пышма (прямое направление) водитель автомобиля «Форд-Фокус» неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль «БЦМ-57».
В результате ДПТ водитель автомобиля «Форд-Фокус» погиб.
13 мая в 15:05 в Екатеринбурге на улице 2-й Новосибирской водитель автомобиля «Тойота-Королла», двигаясь со стороны ул. Окружной в сторону ул. Умельцев, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход госпитализирован в ГКБ № 24, диагноз: перелом свода черепа, ЧМТ, рваная рана правого уха.
13 мая в 18:49 в Сухом Логу на улице Юбилейной водитель автомобиля «Форд-Фокус» допустил наезд на велосипедиста, пересекающего пешеходный переход справа налево по ходу движения.
В результате ДТП велосипедист, мужчина 1989 года рождения, получил травму: закрытый перелом внутренней лодыжки.
13 мая в 09:40 на 121-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель автомобиля «Лада-Веста», двигаясь со стороны города Каменск-Уральский в сторону Курганской области, не убедился в безопасности своего маневра (поворота налево вне перекрестка), допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Хендэ-Элантра».
В результате ДТП водителю автомобиля «Лада-Веста» назначено амбулаторное лечение, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лба; водителю автомобиля «Хендэ-Элантра» назначено амбулаторное лечение, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана височной части головы.
13 мая в 18:15 в Каменске-Уральском на улице Октябрьской водитель автомобиля «Рено-Логан» не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на препятствие (угол здания Уральского института энергетического и промышленного проектирования).
В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» госпитализирован в ГБ № 3, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана головы.
13 мая в 17:13 в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров водитель автомобиля «Фиат-Албеа», двигаясь со стороны ул. Калинина в сторону ул. Кировградской, на регулируемом перекрестке ул. Кировградская — ул. Бакинских Комиссаров допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги на запрещающий (красный) сигнал светофора по регулируемому перекрестку справа налево по ходу движения ТС.
В результате ДТП пешеход, мужчина 1990 года рождения, госпитализирован в ЦГКБ № 23, диагноз: УГМ, перелом костей таза.
13 мая в 18:40 на 5-м км автодороги Ольковка — Двуреченск водитель автомобиля ВАЗ-21140, не имея водительского удостоверения (не получал), не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с дороги и опрокидывание.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ госпитализирован, диагноз: СГМ, ЗЧМТ.
С 11 по 13 мая выявлено нарушений ПДД:
Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 147
Выезд на полосу встречного движения — 163
Непредоставление преимущества пешеходам — 625
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 83
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 264
Неиспользование ремней безопасности — 2422
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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