В помощь аллергикам в Екатеринбурге появится станция пыльцевого мониторинга

13:32 | 14.05.2018

В Екатеринбурге, на крыше клиники «УГМК-Здоровье», появится станция пыльцевого мониторинга, благодаря которой аллергики смогут узнать концентрацию пыльцы и спор растений и грибов в воздухе, сообщает пресс-служба УГМК.



В установку вставляется катушка со специальной прозрачной липкой лентой, на которую налипает пыльца. Затем ленту снимают и изучают под микроскопом. Результаты исследований будут публиковаться на сайте клиники и в группах в социальных сетях.



– Около 20% населения нашей страны имеет ту или иную форму аллергии на пыльцу цветущих растений. Проявляться она может по-разному: в виде насморка, конъюнктивита, кожного зуда и даже бронхиальной астмы. Именно поэтому людям так важно держать ситуацию с аллергическим фоном в городе под контролем, - прокомментировала врач-аллерголог-иммунолог клиники «УГМК-Здоровье» Ольга Воронцова.



В России подобные станции есть только в Москве, Перми и Тюмени.





Фото: пресс-служба УГМК