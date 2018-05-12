В Качканаре бомж убил местного жителя и сжег его квартиру

В Качканаре возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога» в отношении 47-летнего неоднократно судимого мужчины без определенного места жительства.По данным следствия, вечером 5 мая текущего года подозреваемый распивал спиртное в квартире 44-летнего мужчины, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяину жилища были причинены колото-резаные ранения в область лица и шеи, он скончался на месте происшествия. Затем злоумышленник поджег квартиру, но пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС.Сейчас предполагаемый убийца содержится под стражей. Ведется расследование, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.