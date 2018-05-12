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12:41 | 14.05.2018
В Качканаре бомж убил местного жителя и сжег его квартиру
По данным следствия, вечером 5 мая текущего года подозреваемый распивал спиртное в квартире 44-летнего мужчины, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяину жилища были причинены колото-резаные ранения в область лица и шеи, он скончался на месте происшествия. Затем злоумышленник поджег квартиру, но пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС.
Сейчас предполагаемый убийца содержится под стражей. Ведется расследование, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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