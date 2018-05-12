В поселке Шабровском третий день ликвидируют тление мусора на свалке

Третий день продолжается ликвидация тления мусора на несанкционированной свалке в поселке Шабровском в Екатеринбурге. Сейчас там работают пожарные автоцистерны и поливомоечные машины, а также грейдер, который разгребает отходы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, открытого горения нет.— С целью принятия дополнительных мер по ликвидации тления мусора сегодня запланировано проведение внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Чкаловского района, — отметили в пресс-службе.