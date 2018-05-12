Завтра в Екатеринбурге стартует Кубок Ельцина по волейболу

11:40 | 14.05.2018

Завтра в Екатеринбурге стартует 16-й Кубок Ельцина по волейболу среди женских команд. Соревнования продлятся до 17 мая.



Отметим, что в этом году Кубок станет частью нового большого мирового турнира — Лиги наций, которая заменит мужскую Мировую лигу и женский Гран-при.



Таким образом, в уральской столице пройдет один из этапов Лиги наций, также соревнования примут города Сувон (Южная Корея), Белград, Нови-Сад, Кралево (Сербия) и Цзяньмынь (Китай), а финал состоится в Нанкине (Китай).



На этапе в Екатеринбурге сыграют сборные России, Аргентины, Нидерландов и Таиланда.





Фото: ngzt.ru