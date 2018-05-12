Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 мая 2018 года

11:25 | 14.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 13.05.2018 до 08:00 14.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 111 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 84 противоправных деяния. Из них два убийства, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, три грабежа, 23 кражи чужого имущества, в том числе одна квартирная, девять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 1 сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 10 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека погибли, ещё 7 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 6 800 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 137 полицейских, 41 работник частных охранных предприятий, 16 членов ДНД и 60 волонтёров. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области