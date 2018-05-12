Асбестовский «Водоканал» оштрафован за некачественную воду

11:14 | 14.05.2018

В Асбесте в январе этого года в питьевой воде выявили наличие ротавируса, а в феврале Роспотребнадзор провел внеплановую проверку водоснабжающей организации АО «Водоканал».



— Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований (в питьевой воде содержание железа, кремния, жесткость, мутность превышали нормативы почти в два раза), а также факты незащищенности водопроводных сооружений (отсутствие ограждения скважин, наличие возможности доступа посторонних лиц к водопроводным сооружениям), — рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В итоге юридическое и должностное лица «Водоканала» привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 367 тысяч рублей. Предприятие обязали устранить нарушения.





Фото: voday.ru