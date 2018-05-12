В Свердловской области начали отключать отопление

10:37 | 14.05.2018

В Свердловской области приступили к поэтапному отключению теплоснабжения. С сегодняшнего дня, 14 мая, отопление начали отключать в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Качканаре, Сысерти, Тавде, Атиге и других городах.



— В отдельных районах области в ночные часы температура по-прежнему сохраняется на достаточно низких и даже на минусовых отметках. В этой связи напоминаем главам муниципалитетов о том, что отключение тепла должно осуществляться в зависимости от температурных показателей и поэтапно — сначала в жилом фонде, затем в объектах социальной сферы. Отопление в детских садах, школах, больницах и других учреждениях с дневным и круглосуточным пребыванием людей может быть отключено только после установления стабильно теплых температур, — сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.



Напомним, что отключение отопления возможно только при установлении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.





Фото: spetsotoplenie.ru