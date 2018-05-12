На Среднем Урале выбрали лучшую автоледи

В Екатеринбурге прошли областные соревнования по автомногоборью среди женщин «АвтоЛеди 2018», участие в которых приняли 93 представительницы прекрасного пола. Им предстояло сдать экзамены на знание правил дорожного движения и продемонстрировать практические навыки вождения.Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, только 34 участницы сдали экзамен на знание правил дорожного движения. На дополнительном этапе автолюбительницы продемонстрировали уникальные модели жилетов со световозвращающими элементами.Победительницей стала екатеринбурженка Эльвира Дубовик, на втором месте тоже жительница уральской столицы Ирина Кравченко, третье место за Валентиной Скороваровой из Новоуральска. Все участницы получили дипломы и памятные призы.