Из пожара в доме на Вторчермете спасли двух человек

09:25 | 14.05.2018

Сегодня ночью произошел пожар в пятиэтажном доме в переулке Рижском на Вторчермете. Сообщение поступило на пульт диспетчера в 02:27. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Повреждено домашнее имущество в квартире.



Из дома эвакуировали 10 человек. Еще двое были спасены звеном газодымозащитной службы.



— В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. В 02:41 (мест.) огонь локализован, в 02:47 (мест.) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:55 (мест.), — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.





Фото: www.setwalls.ru