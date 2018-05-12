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22:05 | 13.05.2018

Свердловские райотделы полиции разделили на «двоечников» и «хорошистов»

Свердловский полицейский главк дал оценку деятельности районных ОМВД за первый квартал 2018 года. Результаты работы ряда отделов полиции существенно отличаются от тех, которые были зафиксированы по итогам 2017 года. Документ, в котором райотделы ранжированы по рейтингу, попал в распоряжение редакции veved.ru.

Первую пятерку отличников занимают ОМВД Талицы, Полевского, Красноуральска, Новоуральска и Верхней Салды. В число тех, чья оценка также оценивается как положительно – полиция Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Березовского, хотя по итогам 2017 года они были в списке тех, чья оценка были ниже от средневзвешенного показателя.

Свердловские райотделы полиции разделили на «двоечников» и «хорошистов»


В число тех, кто заработал меньше всего баллов, попали полиция Кировграда, Алапаевска, Лесного, Байкалово и Туринска. Не смогли также выйти из зоны со значением «отрицательно» ОМВД Первоуральска (вотчина полковника Олега Грехова) и Асбеста. Незначительно снизились показатели полиции Режа (начальник тыла местного ОМВД попался здесь на краже топлива для служебных автомобилей).

Добавим, что глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых ранее отмечал, что согласно методике оценки деятельности органов внутренних дел, определенной нормативной базой МВД России, ведомственная оценка формируется на основе статистических, экспертных и вневедомственных показателей. Приведенная в публикации фотокопия документа лишь часть статистической оценки.

© «Вечерние Ведомости»

 


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