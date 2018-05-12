В поселке под Екатеринбургом с горящей травы огонь перекинулся на постройки

17:59 | 13.05.2018

В поселке Шабровском под Екатеринбургом с горящей травы огонь перекинулся на постройки. В настоящий момент пожар, площадь которого составила 150 кв. м, ликвидируют спасатели.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании сухой травы по улице Серова в Шабровском поступило сегодня около 14:00. Сейчас в тушении пожара задействованы 5 единиц пожарно-спасательной техники и 23 спасателя. Информации о пострадавших нет.



Фото: 900igr.net