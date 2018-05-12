В Екатеринбурге детей эвакуировали из школы из-за задымления

В Екатеринбурге в пятницу, 11 мая, учеников школы № 48 эвакуировали из учебного заведения в связи с объявленной пожарной тревогой — загорелась библиотека на третьем этаже. Детей удалось эвакуировать за пять минут. Еще восьми подростков по прибытии в безопасную зону недосчитались — пожарные эвакуировали из-под завала мебели — их выводили по пожарной лестнице.Впрочем, это были всего лишь командные внеплановые учения, которые проводились по просьбе родителей.— Детям надо было научиться безопасно эвакуироваться в условиях сильного задымления. Родители эвакуировались вместе с детьми, они хотят быть уверены, что уроки безопасности в школе очень пригодятся их детям. В памяти у всех пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», — говорит директор школы № 48 Пичугина Лариса Борисовна.По её словам, во время эвакуации старшие успокаивали малышей, которые были предупреждены о пожарной тревоге, но все равно немножко боялись. Многие дети закрывали органы дыхания влажными платками. Эвакуировались вместе с учителями и классными журналами.