Под Белояркой выявили незаконный карьер по добыче скального грунта

В Белоярском городском округе незаконные разработчики недр выкопали карьер, в котором добывают скальную породу и дресву, которые широко используются в строительстве. Работы ведутся на земельном участке 66:06:4504026:1858 в 200 метрах от деревни Златогорова, в прямой близости от автозаправочной станции. Машинист экскаватора пояснил корреспонденту veved.ru, что он всего лишь наемный работник и ничего не знает о том, законно ли ведется добыча.Между тем, данный участок предназначен под сельскохозяйственное производство, и, по данным veved.ru, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не выдавало лицензию на добычу полезных ископаемых на данной территории, а правоустанавливающие документы на земельный участок у «предпринимателей» отсутствуют. Таким образом, им грозит наказание в виде административного штрафа за незаконную добычу либо же привлечение к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).По информации источников, к разработке данного карьера причастны уроженцы одной из республик Северного Кавказа. Один из них (приехал на черной ВАЗ-2112, госномер К435 УП) пояснил, что скальный грунт добывается для личных нужд и не продается посторонним лицам. Скала вывозится на КамАЗе госномер Х747ТХ 96 регион.Отметим, что в 2015 году в Белоярском городском округе уже фиксировались случаи незаконной разработки карьеров вблизи села Бруснятское и между железнодорожной станцией Колюткино ЗАТО Уральский.Редакция veved.ru обратится в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.