Открытое горение мусора на несанкционированной свалке в Екатеринбурге ликвидировано

Продолжаются работы по ликвидации пожара на несанкционированной свалке бытовых отходов около посёлка Шабры в Екатеринбурге.На текущий момент открытое горение бытовых отходов ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России и спецтехника администрации Чкаловского района продолжают разгребание и проливку тлеющих отходов. Грейдер разгребает тлеющие кучи, а пожарные производят их проливку. Подвоз воды осуществляют поливомоечные машины от пожарных гидрантов, расположенных в 5 км от свалки.В настоящее время на месте работают 3 единицы пожарной техники, 2 поливомоечные машины, 1 грейдер и 14 человек.Контроль за состоянием воздуха в районе тлеющей свалки осуществляли специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. В районе несанкционированной свалки наблюдается незначительное задымление. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Угрозы для населения нет.Информация и фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области