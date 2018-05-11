Персонал детских лагерей в Екатеринбурге обучат оказанию помощи

15:27 | 13.05.2018

В рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» специалисты Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России проводят в Екатеринбурге серию занятий для персонала детских лагерей.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сейчас вожатых обучают правилам оказания первой помощи и психологической поддержки, а летом планируется проведение выездных мастер-классов для работников лагерей.

Отметим, что этим летом в лагерях смогут отдохнуть около 400 тысяч школьников.



Фото: courses.greyfox.dp.ua

