В Белоярском приступили к ремонту дороги, соединяющей несколько сел

Дорожные рабочие приступили к ремонту проезжей части в Белоярском городском округе. В минувшую субботу, 12 мая, работы проводились на участке поселок Белоярский – станция Баженово. Автомобилисты отмечают, что проводилась замена всего полотна, а не «затыкание дыр» в виде ямочного ремонта.Данная дорога связывает не только Белоярский с Баженово – по ней можно выехать также в направлении сел Бруснятское, Некрасово и Кочневское.Добавим, что в июне ожидается окончание работ на Тюменском тракте, где рабочие второй год ремонтируют мост над железнодорожными путями.