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13:57 | 13.05.2018

На дороге Первоуральск – Шаля произошло ДТП. Водитель погиб

Сегодня днем на 18-м километре автодороги Первоуральск – Шаля произошло ДТП: автомобиль Lada Granta слетел с проезжей части и перевернулся. Водитель автомобиля погиб на месте.

Известно, что за рулем автомобиля находился 41-летний мужчина. По информации управления ГИБДД по Свердловской области, причиной ДТП стал выбор водителем скорости, которая не соответствовала дорожным условиям, при этом водителю не удалось обеспечить постоянный контроль за машиной.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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