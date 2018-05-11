В Свердловской области сотрудниками силовых структур задержан высокопоставленный чиновник

13:20 | 13.05.2018

Вчера, 12 мая, сотрудниками силовых структур за взятку задержан глава Южного управленческого округа Михаил Астахов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера в особо крупном размере»). Инкриминируемое чиновнику преступление, по версии следствия, он совершил в 2014 году будучи мэром Каменска-Уральского.



Сегодня Михаил Астахов по решению судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга арестован на два месяца, он будет находиться под домашним арестом до 6 июля.



«По версии следствия, в 2014 году обвиняемый лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере за способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам. С учётом обстоятельств дела, органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказал старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.



Справка: В 2000 году Михаил Астахов был заместителем директора, а позже директором по управлению персоналом ОАО «СинТЗ». С 2004 года Астахов начал политическую карьеру, избравшись депутатом городской думы города Каменск-Уральского. В период с 2008 по 2017 год занимал должность мэра города, а в 2016 году стал главой Южного управленческого округа Свердловской области.



«Губернатор был своевременно проинформирован о следственных действиях в отношении Астахова. Силовики работают, дождемся официальной информации», — прокомментировал ситуацию агентству ЕАН директор Департамента информационной политики Александр Иванов.



Фото: Ku66.ру