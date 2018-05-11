В Свердловской области ожидаются заморозки

12:59 | 13.05.2018

Предстоящая неделя обрадует жителей Свердловской области теплом, но только днем: синоптики Уральского Гидрометцентра предупреждают о заморозках в ночное время.



Сегодня днем по региону ожидается от +12 градусов до +17 градусов, переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. В ночь на понедельник температура воздуха составит +2 - +7 градусов.



В понедельник и вторник температура днем прогреется до 15-19 градусов, однако местами возможен умеренный дождь, но в ночь с понедельника на вторник температура воздуха составит 0 – +5 градусов, в горах и низинах возможны заморозки до -3 градусов.



Фото: bel.kp.ru