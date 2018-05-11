Со следующей недели в Екатеринбурге будет открыт проезд по Шейнкмана

12:12 | 13.05.2018

В Екатеринбурге со следующей недели будет открыт для движения транспорта участок по улице Шейнкмана в районе дома под номером 113 А. В настоящий момент объезд участка организован по улице Народной Воли, Большакова и 8 Марта.



Напомним, участок на Шейнкмана был закрыт для проезда в связи с проведением работ по строительству трубопровода холодного водоснабжения. Работы будут завершены 15 мая.



Фото: misanec.ru