За минувшую ночь спасатели дважды эвакуировали людей из горящих домов

11:39 | 13.05.2018

За минувшую ночь свердловские спасатели дважды выезжали на пожары с эвакуацией людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Первое возгорание возникло еще вчера вечером, около 22:30, в Красноуральске, где горела одна из квартир в жилом доме. На месте работали восемь спасателей и две пожарные машины. По автолестнице были эвакуированы восемь человек, еще двое – по лестничным маршам. Площадь пожара составила 25 кв. м.



Второй пожар случился около двух часов ночи в Серове, где также горела квартира в жилом доме. На место прибыли две единицы техники и восемь спасателей. Прибывшие спасатели вывели на улицу семерых жильцов дома. Возгорание было устранено.



Фото: om-saratov.ru