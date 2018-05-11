В Екатеринбурге ещё на четыре незаконных киоска стало меньше

11:22 | 13.05.2018

Власти Екатеринбурга ликвидировали ещё четыре нелегальных объекта торговли в городе. Две незаконно установленных торговых павильона находились на Уралмаше, еще два — в микрорайоне Химмаш города.



По сообщению Администрации Орджоникидзевского района, нелегальный объект торговли с земельного участка по адресу улица Индустрии, 33 был убран принудительно, при участии судебных приставов. Металлическую конструкцию вывезли сотрудники муниципального учреждения «Центр организации движения» на штрафстоянку. А вот торговый павильон, расположенный на улице Уральских Рабочих, 33 собственник вывез добровольно, получив предписание от судебных приставов и представителей муниципалитета.



По информации из Администрации Чкаловского района, ещё два незаконных торговых павильона прекратили деятельность в переулке Хибиногорском, 29 микрорайона Химмаш.



Представители Администрации города заверили, что освобождение города от незаконных объектов предпринимательской деятельности будет продолжаться.



Фото: екатеринбург.рф