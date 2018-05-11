В Чкаловском районе Екатеринбурга горит несанкционированная свалка

Несанкционированная свалка бытовых отходов горит около посёлка Шабры в Чкаловском районе города. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, отдельные очаги горения наблюдаются на площади 5000 кв. м. В ликвидации очагов пожара задействованы 5 пожарных автоцистерн , 15 человек личного состава. Подвоз воды для ликвидации огня осуществляется с помощью передвижного пожарного водоёма.В ликвидации очагов возгорания также задействованы поливальная машина и погрузчик, выделенные администрацией Чкаловского района Екатеринбурга, решается вопрос о привлечении дополнительных единиц техники от администрации района. Горение локализовано в границах свалки, дальнейшего распространения огня нет. Для осуществления контроля за состоянием воздуха в район горения выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части.Информация и фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области