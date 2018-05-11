В Нижнем Тагиле при взрывных работах в шахте погиб человек

17:32 | 12.05.2018

Сегодня утром Нижнем Тагиле при производстве горных работ на шахте «Естюнинская» погиб мужчина. В настоящий момент следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия.



По предварительным данным, при проведении взрывных работ трое рабочих закладывали взрывпакеты с целью их последующего уничтожения, однако с выполнения работ один рабочий не вернулся. Его тело было обнаружено на 240-м горизонте. При осмотре тела погибшего у него обнаружены признаки взрывного травмирования.



В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.



Фото: uralmines.ru