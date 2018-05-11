В Свердловской области внук выбросил из окна 84-летнюю бабушку

17:08 | 12.05.2018

Вчера ночью в Первоуральске 27-летний мужчина выбросил свою 84-летнюю бабушку с пятого этажа квартиры на улице Ватутина. От полученных травм пенсионерка скончалась.



По данным городоского Следственного Комитета, смертельный инцидент произошёл около трёх часов ночи, когда между внуком и бабушкой разгорелась ссора на почве личных неприязненных отношений. Предполагается, что женщина упрекала родственника в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. В течение часа после происшествия подозреваемый был задержан и признался в убийстве.



В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Теперь подозреваемого ждёт большой срок за совершение преступления.



Фото: golos.io