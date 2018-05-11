В Екатеринбурге Роспотребнадзор оштрафовал 11 отелей за завышение цен перед ЧМ-2018

15:40 | 12.05.2018

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге Роспотребнадзор начал внеплановую проверку гостиниц и отелей на предмет завышения цен перед международным событием. В сообщении пресс-службы ведомства сообщается, что в ходе инспектирования было проверено почти 280 мест временного пребывания, в 11 из которых зафиксировано ненормальное завышение цен, которые в несколько раз отличаются от повседневного прайса. Также были обнаружены 12 отелей, которые присвоили себе категорию собственноручно – не имея на то необходимого свидетельства.



По итогам проверки в общей сложности было вынесено почти 90 постановлений об административном наказании и штраф общей суммой более 260 тысяч рублей.



Напомним, в Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).



Ссылка: novostivolgograda.ru