В Екатеринбурге облили кислотой машину общественника Прыткова

15:28 | 12.05.2018

В столице Урала неизвестные облили кислотой Mercedes известного городского общественного деятеля Андрея Прыткова и проткнули все колёса.



Машина была припаркована у ворот городского УМВД на ул. Фрунзе. Как сообщил сам Прытков порталу е1.ru, повреждения машины он увидел вчера, когда вышел из дома чтобы ехать по делам, в районе четырёх часов дня. У пострадавшего нет предположений о виновнике, в настоящее время полиция занимается установлением личностей злоумышленников.



Ранее сообщалось, что в Международный День Труда охранник прокуратуры Чкаловского района избил общественника Прыткова лопатой, когда тот приехал проверить, поднят ли на здании флаг в праздничный день. Однако на записи видеонаблюдения, которую позже опубликовал е1.ru, видно, что первым в перепалку вступил именно Прытков, за что и заработал рассечение головы, лица и плеч.



Фото: e1.ru