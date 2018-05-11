В Екатеринбурге электричка насмерть сбила женщину

12:37 | 12.05.2018

Сегодня утром в Екатеринбурге на железнодорожной платформе Первомайская электричка насмерть сбила пенсионерку, переходившую пути. Об инциденте сообщили очевидцы в группу «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». По их данным, женщина перебегала пути и запнулась.



Как сообщили СМИ в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, из показаний очевидцев происшествия ясно, что это был несчастный случай. В настоящее время для выяснения всех обстоятельств на месте работает следственно-оперативная группа.



Фото: setwalls.ru