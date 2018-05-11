Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 мая 2018 года

11:13 | 12.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 11.05.2018г. до 08:00 12.05.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 149 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 82 противоправных деяния. Из них: 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 19 краж чужого имущества, 2 угона, 4 факта мошенничества, 8 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 3 факта хранения и 5 случаев сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 4650 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 132 сотрудника полиции и 40 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области