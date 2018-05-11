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10:57 | 12.05.2018
В Екатеринбурге за ночь пожарные дважды тушили садовые товарищества
Локализовать огонь и справиться с открытым горением пожарным удалось быстро, а вот разбирать сгоревшие конструкции пришлось до 02:17 12 мая.
В результате пожара огонь уничтожил садовый дом, надворные постройки и кровлю бани.
Не успели пожарные завершить тушение первого садового дома, как в 02:23 поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе на Челябинском тракте. К месту пожара выехали 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Через 20 минут после прибытия на место ЧП огнеборцы ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до пяти утра.
В этом случае огонь уничтожил баню и повредил крышу садового дома.
Информация и фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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