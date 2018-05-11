В Екатеринбурге за ночь пожарные дважды тушили садовые товарищества

Сообщение о первом пожаре в садовом товариществе на улице Чистой в Екатеринбурге поступило в 22:15 11 мая. К месту возгорания выехали 4 единицы техники и 13 человек личного состава подразделений МЧС.Локализовать огонь и справиться с открытым горением пожарным удалось быстро, а вот разбирать сгоревшие конструкции пришлось до 02:17 12 мая.В результате пожара огонь уничтожил садовый дом, надворные постройки и кровлю бани.Не успели пожарные завершить тушение первого садового дома, как в 02:23 поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе на Челябинском тракте. К месту пожара выехали 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Через 20 минут после прибытия на место ЧП огнеборцы ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до пяти утра.В этом случае огонь уничтожил баню и повредил крышу садового дома.Информация и фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.