Новости дня
10:40 | 12.05.2018
Основатель и директор одной из крупнейших телеком-компаний на Урале празднует юбилей
Коллектив компании «ИНСИС»: «Артем Владимирович! Вы – человек, который является для нас силой и опорой, примером и идейным вдохновителем, человек с обширным кругозором, который знает все и обо всем. Вы справедливый и честный вожак, который ведет свою «стаю акул» к победе, умеет зажигать своими идеями весь коллектив, направить в нужное русло и поделиться опытом и знаниями с сотрудниками. Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, успехов и дальнейшего стабильного роста – как личностного, так и профессионального!
Директор компании «Инсис» по правовым вопросам, юрист «Уральской ассоциации операторов связи» Инна Крохалева: Артем Владимирович – профессиональный управленец, который с нуля создал одну из самых успешных компаний в сфере телекоммуникаций на Урале. Благодаря его энергии и организаторскому таланту «Инсис» процветает и находится на передовых позициях. Я рада сложившимися между нами добрыми отношениями. Артем Владимирович – верных Вам решений, больших достижений и надежных друзей!
Президент Уральской ассоциации операторов связи Леонид Блинов: Уважаемый Артем Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вы настоящий профессионал своего дела – энергичный, настойчивый и целеустремленный. Нам с Вами очень приятно взаимодействовать, Вы умеете найти верное решение самых сложных вопросов. Присоединяюсь ко всем добрым словам, что прозвучат в день Вашего юбилея. Желаю бодрости духа, благополучия и процветания.
Совладелец группы компаний «CONVEX» («Конвекс») Александр Мищихин: Артем Владимирович по праву пользуется заслуженным авторитетом и уважением в профессиональном сообществе. За этим заслуженным признанием стоит огромный труд, талант и опыт как руководителя. Примите искренние пожелания неизменного оптимизма и неиссякаемой веры в себя, реализации перспективных проектов и больших успехов для Вас и Вашей команды!
Директор ООО «Компания Эрланг» Олег Турыгин: С большим удовольствием и особой теплотой поздравляю Вас, Артем Владимирович, со знаменательной датой! Кроме незаурядных организаторских и профессиональных качеств, умения эффективно справляться с самыми сложными проблемами, особенно хочется отметить Ваши высокие личностные качества. Вы проявляете удивительную деликатность и природную интеллигентность, как в деловых, так и в личных отношениях. Уверен, что впереди у Вас – покорение новых вершин, как у настоящее патриота не только своей Родины, но и патриота телекоммуникационной сферы, который искренне переживает за её развитие. Желаю здоровья и успехов Вам и Вашим близким, мира, семейного тепла и уюта!
© «Вечерние Ведомости»
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