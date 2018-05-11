Адвокат предпринимателя из Асбеста, откликнувшегося на просьбу многодетной семьи, обжаловал приговор

09:53 | 12.05.2018

Адвокат предпринимателя Юрия Быкова из Асбеста, признанного виновным по двум эпизодам о незаконной рубке леса в особо крупном размере (фактически Быков лишь расчистил проезд к земельному участку, выданному властями многодетной семье), подал апелляционную жалобу на приговор.



Напомним, что 3 мая мужчину отправили в колонию общего режима на полтора года и задержали прямо в зале суда, что стало настоящим шоком как для него самого, так и для близких. О том, что Юрию Быкову вынесли наказание, связанное с реальным лишением свободы, его пожилая супруга узнала от корреспондента veved.ru после того, как пыталась дозвониться до мужа, но его телефон оказался выключен. По некоторым данным, в настоящее время в Россию вылетают дети Юрия Быкова, которые жили за границей – его сын работает программистом в Черногории, а дочь получила грант на научные разработки в Европе.



Ожидается также, что о ситуации будет доложено уполномоченному по правам человека в Свердловской области и бизнес-омбудсмену.



Отметим, что еще до поступления уголовного дела в суд Юрий Быков заявил о произволе силовиков и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «восстановить порядок и закон» в полиции Асбеста. Сам он считает себя полностью невиновным, отмечая, что в его действиях действительно есть состав правонарушения, только не уголовного, а административного. На рубку леса — 88 сосен и 39 берез — формально он имел право, но присутствовали нарушения порядка оформления сопроводительных документов.



В ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства выяснилось, что деньги за восстановительную стоимость леса были полностью перечислены Быковым в бюджет Асбестовского городского округа. Кроме этого, имела место техническая ошибка, допущенная сотрудниками администрации: в разрешительных документах они не указали кадастровый номер земельного участка, где разрешена вырубка, указав лишь номер кадастрового квартала. Сама же ситуация с Быковым повлекла направление предписания следственным отделом полиции и природоохранной прокуратурой в мэрию с требованием строго определить текст разрешения на вырубку, чтобы не было разночтений, как в случае с подсудимым.



Между тем, пока суды выносят решения по спорным уголовным делам, отправляя за решетку лесорубов за вырубку 127 деревьев, в Новоуральске по факту хищения десятков гектаров леса, принадлежащего Уральскому электрохимическому комбинату (АО «УЭХК» входит в структуру госкорпорации «Росатом»), до сих пор никто не привлечен к ответственности.