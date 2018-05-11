Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


09:47 | 12.05.2018

В Екатеринбурге двое байкеров пострадали в результате столкновения с автомобилем

В ночь с 11 на 12 мая в Екатеринбурге рядом с ТЦ «Дирижабль» произошло ДТП, в результате которого пострадали двое молодых людей.

По информации очевидцев, виновником аварии стал водитель Volkswagen, который пересек двойную сплошную и при развороте не пропустил мотоциклиста. В итоге автомобиль и мотоцикл столкнулись лоб в лоб.

Пострадавшие – мотоциклист и его пассажирка – были госпитализированы в тяжелом состоянии. Точная информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших пока неизвестна.

В Екатеринбурге двое байкеров пострадали в результате столкновения с автомобилем


Фото: e1.ru

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:13 | 12.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 мая 2018 года

10:57 | 12.05.2018
В Екатеринбурге за ночь пожарные дважды тушили садовые товарищества

10:57 | 12.05.2018
На территориях присутствия Группы РМК отметили День Победы

10:40 | 12.05.2018
Основатель и директор одной из крупнейших телеком-компаний на Урале празднует юбилей

09:53 | 12.05.2018
Адвокат предпринимателя из Асбеста, откликнувшегося на просьбу многодетной семьи, обжаловал приговор

09:47 | 12.05.2018
В Екатеринбурге двое байкеров пострадали в результате столкновения с автомобилем

09:35 | 12.05.2018
В Екатеринбурге футболисты «Урала» провели тренировку для воспитанников детских домов Свердловской области

09:31 | 12.05.2018
В Екатеринбурге обломки недостроенной телебашни хоронят на Широкой речке

11.05.2018

22:10 | 11.05.2018
На «Иннопроме» в Екатеринбурге может пройти встреча Владимира Путина с президентом Южной Кореи

22:06 | 11.05.2018
В Екатеринбурге назначен новый генконсул Великобритании

21:43 | 11.05.2018
В Свердловской области суд закрыл очередные кафе и кинотеатр

21:14 | 11.05.2018
В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги конкурса детских работ

21:03 | 11.05.2018
Участие в праймериз в гордуму Екатеринбурга примут главврач «Урала без наркотиков» и директор «Таганского Ряда»

20:43 | 11.05.2018
В Свердловской области объявлено предупреждение об опасности первой степени из-за смога

19:58 | 11.05.2018
Генерал Александр Вяткин отмечает день рождения

19:33 | 11.05.2018
В понедельник в Перми завершится отопительный сезон

18:24 | 11.05.2018
Эксперты школы СКОЛКОВО проведут серию лекций для жителей Прикамья

18:10 | 11.05.2018
Сотрудники таможни на Урале выявили бутики, незаконно торгующие брендовой одеждой

17:55 | 11.05.2018
В Свердловской области, как и по всей России, вступили в силу новые правила безопасного использования газа в быту

17:46 | 11.05.2018
В Перми изъята крупная партия наркотиков

17:40 | 11.05.2018
Коммивояжер убил пенсионерку под Нижним Тагилом и ранил ее мужа

17:28 | 11.05.2018
Более 150 южноуральцев установили «Рекорд Победы» по воркауту

17:24 | 11.05.2018
Опрессовки в Екатеринбурге начнутся 21 мая

17:03 | 11.05.2018
В Прикамье задерживается начало навигации

16:45 | 11.05.2018
Жителей Прикамья примет главный инспектор МВД России

16:26 | 11.05.2018
Начальник ирбитского СИЗО отправится в колонию за использование труда заключенных

16:17 | 11.05.2018
Строительную компанию Захара Ивачева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пытаются обанкротить

15:56 | 11.05.2018
«Альфа-Банк» выкупил самый неудобный ТЦ Екатеринбурга

15:48 | 11.05.2018
Жители Екатеринбурга на публичных слушаниях одобрили отмену выборов мэра

15:35 | 11.05.2018
В ЦК «Урал» проходят публичные слушания об изменении Устава города

15:29 | 11.05.2018
На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге запретят автобусы

15:24 | 11.05.2018
Более 32 тысяч жителей Прикамья приняли участие в акции «Вальс Победы»

15:14 | 11.05.2018
Жителю Кургана, который выбросил собаку из окна 5-го этажа, грозит тюремный срок

14:33 | 11.05.2018
В Пермском крае капитальный ремонт проведен в 589 домах

14:28 | 11.05.2018
Фиктивная постановка на учет иностранцев привела жителей Прикамья к штрафам и принудительным работам

14:07 | 11.05.2018
На Эльмаше и Вторчермете тепловики закроют улицы на полгода

13:54 | 11.05.2018
Уралец из ревности чуть не забил приятеля киркой

13:28 | 11.05.2018
Новый зал екатеринбургской филармонии обойдется областной казне в 300 миллионов

13:11 | 11.05.2018
Курганский промышленник сыграл в хоккей с президентом Владимиром Путиным

13:07 | 11.05.2018
В Перми начался ремонт улицы Петропавловской

13:06 | 11.05.2018
На возведение Томинского ГОКа Газпромбанк дал кредит

12:57 | 11.05.2018
На Урале утонул подросток

12:48 | 11.05.2018
Жители Курганской области за неделю обменяли монет на 2 миллиона рублей

12:46 | 11.05.2018
Активисты ОНФ реконструировали полевую кухню времен Великой Отечественной войны в Перми

12:40 | 11.05.2018
В Екатеринбурге закрыли новую трамвайную линию

12:30 | 11.05.2018
Прокуратура нашла в правительстве Зауралья дорогой внедорожник, который попал туда не совсем законно

12:28 | 11.05.2018
Ночи в Перми будут холодными

12:26 | 11.05.2018
На выборах гордумы Екатеринбурга будут работать семь окружных избиркомов

11:31 | 11.05.2018
В Екатеринбурге уничтожили 450 килограммов яблок без документов

11:25 | 11.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 мая 2018 года


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 