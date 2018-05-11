В Екатеринбурге двое байкеров пострадали в результате столкновения с автомобилем

В ночь с 11 на 12 мая в Екатеринбурге рядом с ТЦ «Дирижабль» произошло ДТП, в результате которого пострадали двое молодых людей.По информации очевидцев, виновником аварии стал водитель Volkswagen, который пересек двойную сплошную и при развороте не пропустил мотоциклиста. В итоге автомобиль и мотоцикл столкнулись лоб в лоб.Пострадавшие – мотоциклист и его пассажирка – были госпитализированы в тяжелом состоянии. Точная информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших пока неизвестна.