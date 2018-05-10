На «Иннопроме» в Екатеринбурге может пройти встреча Владимира Путина с президентом Южной Кореи

22:10 | 11.05.2018

В столице Урала на масштабной промышленной выставке могут встретиться президент России Владимир Путин и глава Республики Корея Мун Чжэ Ин, сообщает Znak.com с ссылкой на свои источники. Однако, как пишут коллеги, официально эти данные подтвердить не удалось, поскольку в МИД РФ сообщили, что данный вопрос относится к компетенции Администрации Президента РФ.



Напомним, в этом году «Иннопром» пройдёт с 9 по 12 июля. Партнёром форума является Южная Корея, от которой на выставке будут участвовать 120 компаний. Ещё в начале апреля организаторы международного мероприятия сообщали, что раскуплено уже 95 % выставочных площадей в «Екатеринбург-ЭКСПО». В связи с этим не исключено, что текущая выставка может стать рекордной по количеству национальных экспозиций. В ней примут участие Италия, Швейцария, Германия, Франция, Индия и Япония.



Отметим, что впервые на «Иннопром» Владимир Путин приехал в прошлом году.



Фото: kp.kg