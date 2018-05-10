В Екатеринбурге назначен новый генконсул Великобритании

22:06 | 11.05.2018

Новым генконсулом Великобритании в Екатеринбурге стал экс-заместитель пресс-секретаря посольства Великобритании в Москве Дерек Лавери. Ранее его должность занимал Мартин Феннер. О назначении сообщено на странице консульства в Facebook.



Отметим, что ранее Дерек Лавери также работал заместителем генконсула Великобритании в Санкт-Петербурге. Сам Лавери родом из Шотландии.



Фото: Facebook